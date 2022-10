Lula reúne multidão em Belford Roxo e diz que prefeitos serão parceiros do governo

Apoie o 247

247 - O candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reforçou na noite desta terça-feira (11) que é necessário mais parceria do governo federal com prefeituras. "Vamos tratar as cidades como parceiras. Não é possível o Brasil estar bem se a cidade não está bem. Os prefeitos têm que ser muito respeitados. É com o prefeito que a gente tem que trabalhar", afirmou o ex-presidente em Belford Roxo, cidade da Baixada Fluminense (RJ), Região Metropolitana do município do Rio de Janeiro (RJ).

"Nesse governo genocida nem o salário mínimo aumenta", continuou o ex-presidente. De acordo com proposta enviada pelo governo ao Congresso Nacional, o salário mínimo deve ser de R$ 1.302 no Brasil em 2023, sem aumento real pelo quarto ano consecutivo.

"Cada menino ou menina que se forma e vai exercer a profissão, vai valorizar nossos produtos no exterior. As famílias vão voltar a se reunir, vão fazer churrasquinho, vai ter costela, alcatra, picanhazinha, e a gente vai colocar aquele gordurinha com uma farinha e comer tomando uma cerveja gelada", acrescentou.

O ex-presidente afirmou que a "única coisa impossível é Deus pecar". "É com essas coisas mais simples que vou ganhar as eleições e desse jeito simples que não tem na história do Brasil um presidente que tratou os prefeitos como eu tratei".

O petista continuou suas críticas a Bolsonaro. "O cara só fala em ódio, em arma, maldade. Esse País vai ficar bom porque a gente não quer governar, quer cuidar do povo. A gente não quer um País que venda arma, que proíba cultura, quer um País que distribua livros. Em cada capital vai ter comitê cultural. Esse País vai voltar a ser respeitado pelos EUA, pela Rússia, e Alemanha, Argentina, México. Temos um presidente que ninguém recebe ele".

Mais cedo, à tarde, o ex-presidente prometeu mais investimentos na indústria naval e falou sobre a importância de retomar os direitos sociais.

Região Nordeste

O ex-presidente criticou a declaração de Bolsonaro, que, na última quarta-feira (5), associou os eleitores nordestinos do petista ao analfabetismo. "Bolsonaro não conhece o Brasil, não conhece o nordeste nem a alma do nordestino. Ele não tem a menor noção da força da cultura nordestina, por isso quem tiver uma gota de sangue nordestino, não pode votar nesse cidadão", disse Lula em Belford Roxo.

Na Região Nordeste, o candidato do PT conseguiu 12,9 milhões de votos a mais que Bolsonaro (21,6 milhões a 8,7 milhões) no primeiro turno da eleição presidencial (veja mais números no final da matéria).

Waguinho, igrejas e Lula

O presidente do União Brasil no estado do Rio, Wagner dos Santos Carneiro, afirmou em Belford Roxo que "Lula nunca fechou uma igreja quando foi presidente". "Lula nunca deixou de estender a mão para as igrejas brasileiras. A política não está aqui para discutir religião, mas sim para levar dignidade aos cidadãos. É isso que Lula vai fazer.

"Estão tentando fazer confusão na cabeça dos evangélicos. O compromisso da igreja aqui na Terra é cuidar do pobre, do necessitado, dar água a quem tem sede, comida a quem tem fome".

Votação

Na pesquisa Ipespe, divulgada nesta terça-feira (11), Lula teve 54% dos votos válidos, contra 46% de Bolsonaro.

De acordo com números divulgados nessa segunda-feira (10 por outro instituto, o Ipec, o ex-presidente conseguiu 55% dos votos válidos. Bolsonaro teve 45%.

No País, Lula teve 48% dos votos válidos (57,2 milhões) no primeiro turno da eleição, contra 43% (51 milhões) de Bolsonaro. O segundo turno entre os dois acontecerá no dia 30 de outubro.

Confira também as pesquisas Ipec, divulgadas nesta terça-feira (11), para os governos do estado de São Paulo e de Pernambuco.

