Lula se despede de dom Cláudio Hummes

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-governador Geraldo Alckmin participaram na tarde desta terça-feira (5) do velório do cardeal Cláudio Hummes, que morreu na manhã de segunda (4) em São Paulo, aos 87 anos, em decorrência de um câncer no pulmão.

"Hoje estive na catedral da Sé para me despedir do amigo, grande sacerdote e seguidor dos ensinamentos de Jesus Cristo Dom Cláudio Hummes. Descanse na paz do Senhor", escreveu Lula pelo Twitter.

A Arquidiocese de São Paulo informa que os ritos fúnebres prosseguem até quarta-feira (6/7), na Catedral da Sé, quando haverá a missa de encomendação, às 10h, seguida de sepultamento, na Cripta da Catedral da Sé.



Hoje estive na catedral da Sé para me despedir do amigo, grande sacerdote e seguidor dos ensinamentos de Jesus Cristo Dom Cláudio Hummes. Descanse na paz do Senhor.



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/sGBXp2xZvZ — Lula (@LulaOficial) July 6, 2022





Dom Cláudio Hummes foi bispo diocesano de Santo André (SP), e arcebispo de Fortaleza e de São Paulo. Ele tinha doutorado em filosofia, com especialização em ecumenismo no Bossey Institute em Genebra; atuou como professor, teólogo, reitor e bispo.

Hummes ocupou a função de presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia, da CNBB, e da recém-criada Conferência Eclesial da Amazônia (CEAMA). O clérigo também dedicou-se à causa da população em situação de vulnerabilidade, como operários malpagos e vítimas das mudanças climáticas.

Leia também matéria da agência Ansa Brasil sobre o assunto:

(ANSA) - O papa Francisco lamentou nesta terça-feira (5) a morte do cardeal brasileiro Cláudio Hummes, ocorrida na segunda-feira (4), e lembrou da relação de amizade e do conselho dado pelo arcebispo emérito de São Paulo durante o conclave que o fez líder da Igreja Católica em 2013.

O telegrama foi enviado para o atual arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Scherer.

"Trago sempre vivas na memória as palavras que dom Cláudio me disse no dia 13 de março de 2013, pedindo-me que não me esquecesse dos pobres. Como penhor de consolação e de esperança na vida eterna, envio a vossa eminência e a todos que se unem em oração para as exéquias do cardeal Hummes, a bênção apostólica", escreveu o líder católico.

Ao longo do documento, Francisco afirma que recebeu a notícia da morte "com profundo pesar".

"Minhas preces são também de gratidão a Deus pelos longos anos de seu dedicado e zeloso serviço, sempre pautado pelos valores evangélicos, à santa mãe Igreja nos diversos encargos pastorais que lhe foram confiados tanto no Brasil como na Cúria Romana, e por seu empenho em anos recentes pela Igreja que caminha na Amazônia", afirmou ainda.

Dom Hummes teve uma vida dedicada aos mais pobres e também às causas da natureza e trabalhou no Vaticano entre 2006 e 2011, ao lado do papa Bento 16, como prefeito da Congregação para o Clero.

Já no Brasil, atuou como presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e foi escolhido pelo papa Francisco, em junho do ano passado, como presidente da recém-criada Conferência Episcopal da Amazônia.

Ele faleceu aos 87 anos após lutar contra um câncer.

