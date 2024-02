Lula se emociona ao inaugurar escola com o nome do neto falecido (vídeo)

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não conteve sua emoção ao inaugurar, em Belford Roxo, Rio de Janeiro, uma escola municipal que leva o nome de seu neto, Arthur Araújo Lula da Silva, falecido em 2019 devido a uma infecção bacteriana.

Na escola, foi instalado um busto representando Arthur, emocionando profundamente o presidente. O menino, que tinha apenas 7 anos, faleceu justo no período em que Lula estava na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba na prisão política. Ele obteve permissão judicial para estar presente no velório, realizado em São Paulo.

Na cerimônia de inauguração da escola, o presidente Lula foi acompanhado pelo prefeito de Belford Roxo, Waguinho (Republicanos), e pela deputada federal e ex-ministra do Turismo, Daniela Carneiro (União). Antes da cerimônia, eles organizaram um almoço em honra de Lula e da primeira-dama, Janja da Silva.

O presidente Lula participa, em Belford Roxo, da inauguração da escola municipal Arthur Araújo Lula da Silva, nomeada em homenagem a seu neto.



