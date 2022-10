Lula se reúne com artistas no Rio para gravar novo clipe (vídeo)

Lula e os artistas se reuniram no Teatro Oi Casagrande, no Leblon, para gravar novo clipe de “Sem Medo de Ser Feliz” edit

247 - O ex-presidente Lula (PT), que realizará uma série de atividades no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 20, está se reunindo com artistas para gravar um novo clipe de “Sem Medo de Ser Feliz” nesta quarta-feira, 19. Lula e os artistas se reuniram no Teatro Oi Casagrande, no Leblon, para gravar.

Entre os artistas presentes, estão Zélia Duncan, Pitanga, Leoni, Fernanda Abreu, Macalé, Moacyr Luz, Beth Mendes, Wagner Tiso, Louise Cardoso, Patrícia Pillar, Luana Carvalho, Ana de Holanda, Lucélia Santos, Maité, Stela Miranda, Paula Burlamaqui, Tony Bellotto, Camila Pitanga, Conceição Evaristo, Silvio Tendler, David Tygel, Gregorio Duvivier, Preta Gil.

Um vídeo enviado por Regina Zappa com exclusividade para o Brasil 247 mostra o momento da gravação do clipe.

Dezenas de artistas gravam vídeo para campanha de Lula no Teatro Casa Grande, no Rio. Vídeo: Regina Zappa pic.twitter.com/bE88m6t2qk — Brasil 247 (@brasil247) October 20, 2022

