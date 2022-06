Lula se reúne com movimentos sociais em São Paulo na sexta-feira

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT) se reúne na sexta-feira (18), em São Paulo, com movimentos sociais. Organizações vão entregar ao presidenciável um documento com propostas para "Superar a crise e reconstruir o Brasil" durante ato na Casa de Portugal. O objetivo do documento é servir de base para discussão entre amplos setores da sociedade

O texto é assinado por mais de 60 entidades e movimentos sociais e está organizado em dez pontos que têm em comum a modificação da política de cada área. "Enxergamos que a candidatura do ex-presidente Lula pode expressar essa mudança de rumos", cita o documento.

As entidades estimulam a "estratégia de organização e mobilização de base através de comitês populares, livres e plurais, com atuação territorial, temática e digital para fazer esse debate sobre os problemas do país e nossas alternativas com toda a sociedade".

