Lula sela aliança PT-PSD em Minas: "tenho certeza que o Kalil precisa de mim e eu preciso do Kalil"

247 - O ex-presidente Lula (PT), em entrevista à Rádio Super Notícia, de Belo Horizonte (MG), nesta quinta-feira (24), sinalizou que está quase certa sua aliança com o prefeito da capital mineira, Alexandre Kalil (PSD), que concorrerá ao governo do estado.

O ex-presidente não quis se adiantar, mas garantiu: "tenho certeza que o Kalil precisa de mim e eu preciso do Kalil. Se nós dois nos juntarmos faremos uma chapa muito forte em Minas Gerais"

"A possibilidade de Kalil e Lula estarem juntos é muito grande. Falta pouca coisa para que a gente possa acertar isso", concluiu.

O petista afirmou que até 2 de abril as negociações sobre Minas Gerais devem estar finalizadas e, a partir daí, será possível tratar do assunto com maior clareza.

