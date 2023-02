Lula sobrevoa nesta manhã o Litoral Norte de São Paulo, devastado pelas chuvas

Apoie o 247

ICL

247 – O presidente Luíz Inácio Lula da Silva chegará às 10h desta segunda-feira, dia 20, em São José dos Campos/SP e junto com ministros de Estado, sobrevoará a região do Litoral de São Paulo, fortemente atingida pelas chuvas nas últimas horas. Às 10h30 se reúne com lideranças e autoridades locais, no Teatro Municipal de São Sebastião, no centro da cidade (Av. Dr. Altino Arantes, 2) e em seguida, fará atendimento à imprensa. Saiba mais na reportagem da Agência Brasil:

Agência Brasil – Pelas redes sociais o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que irá a São Paulo ver de perto os estragos provocados pelas chuvas no litoral Norte do estado. “Amanhã irei para São Paulo visitar a região e acompanhar os esforços de enfrentamento dessa tragédia.”, afirmou o presidente.

Lula disse que conversou com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, com o governador de São Paulo Tarcísio Gomes de Freitas e com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto sobre a situação.

Segundo a Defesa Civil de São Paulo, três das quatro cidades do litoral norte de São Paulo tiveram, nas últimas 24 horas, o volume de chuva esperado para todo o mês de fevereiro. Em São Sebastião, o volume nas últimas 24 horas foi o dobro da média esperada para o mês.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.