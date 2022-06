Lula tem quase 45% dos votos e lidera em Minas Gerais, diz pesquisa

Levando em consideração somente os votos válidos, o ex-presidente tem mais de 52% do eleitorado no estado, de acordo com a pesquisa Datatempo edit

247 - A pesquisa Datatempo, divulgada nesta terça-feira (7), apontou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida ao Planalto entre os eleitores mineiros, com 44,8% dos votos. Na segunda posição ficou Jair Bolsonaro (PL), com 28% do eleitorado. Nos votos válidos, o petista conseguiu 52,1%, contra 32,6% do seu adversário.

Continuando as estatísticas sobre os votos totais, ex-ministro Ciro Gomes, do PDT (6,6%), ficou em terceiro lugar. De acordo com as estatísticas, o deputado federal André Janones (Avante) conseguiu 3,3%. Em quinto lugar ficou a senadora Simone Tebet (MDB-MS), com 1,25%.

A sexta colocação foi de Pedro Marçal (PROS), com 0,7%. Em sétimo lugar ficou Vera Lúcia (PSTU), com 0,5%, seguida por Eymael (Democracia Cristã), com 0,3%. Felipe D'Ávila (Novo) alcançou 0,25%.

Brancos e nulos somaram 7,6%, e não souberam ou não responderam, 6,5%.

