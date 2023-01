Lula visita Araraquara neste domingo (08) para examinar danos causados pelas chuvas

Seis pessoas da mesma família morreram após as fortes chuvas que atingiram o município edit

247 - O presidente Lula e a primeira-dama, Janja Silva, visitam neste domingo (8) o município de Araraquara, no interior de São Paulo, para examinar os danos causados pela chuva na cidade. Lula fara a visita acompanhando do prefeito do município, Edinho Silva.

Lula concede coletiva de imprensa à tarde, na Avenida 36, no local onde uma cratera se abriu após 200 milímetros de chuva em 24 horas, sendo 83 mm em apenas uma hora, vitimando 6 pessoas de uma mesma família.

