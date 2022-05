Lupi, do PDT, ameaça não dar apoio a Lula no segundo turno

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, ameaçou não apoiar o Partido dos Trabalhadores em um eventual segundo turno do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra Jair Bolsonaro (PL). "Como é que outro partido vai dizer o que você tem que fazer? Aí inviabiliza até a possibilidade de segundo turno. Inviabiliza mesmo. Muita gente pode ir para o voto nulo, voto de protesto, não votar. É muito perigoso esse comportamento do PT. A cada ação dessa vai piorar nossa relação", afirmou o pedetista em entrevista à coluna Painel, publicada nesta sexta-feira (27).

"A cada dia que o PT insiste em falar para a gente desistir, a cada dia a gente vai insistir mais. Porque isso é um desrespeito à instituição. Partido político não pode ser controlado nem por pesquisa nem por pessoas de outro partido", continuou.

"Cada vez que eles fazem essa pressão para que o Ciro desista, mais a gente vai dizer não. Nós somos osso duro de roer. Temos uma história de 42 anos de partido, depois da democratização, e mais cinquenta anos com Getúlio Vargas, Leonel Brizola, João Goulart. Não funciona pressão com a gente. Quanto mais pressiona, mais a gente vai ficar firme no processo. É uma ação que acaba revertendo contra eles", acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O dirigente do PDT disse estar "mais otimista" com a candidatura de Ciro, após o ex-governador do Ceará aumentar a vantagem em um eventual segundo turno contra Bolsonaro. Segundo o Datafolha, o ex-ministro teria 52% contra 36% do político do PL. Na pesquisa anterior, divulgada em março, Ciro tinha 46% e o seu adversário, 37%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Fiquei mais otimista. Ciro ampliou sua vantagem sobre o Bolsonaro em um segundo turno. Isso tira o discurso de que só o Lula vence o Bolsonaro. Também mostra baixa rejeição. Ciro tem muito menos rejeição que o Lula e menos da metade da rejeição do Bolsonaro. Ele tem potencial de crescimento muito grande ainda", afirmou Lupi.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Intenções de voto

A pesquisa Datafolha, divulgada nessa quinta-feira (26), apontou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seria eleito no primeiro turno, com 54% dos votos válidos. Bolsonaro ficou em segundo turno, com 30%, e Ciro Gomes (PDT) em terceiro, com 8%.

Nos votos totais, Lula conseguiu 48%. Bolsonaro apareceu na segunda colocação, com 27%, seguido por Ciro (7%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE