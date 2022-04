Lutador de jiu-jitsu se recusa a pagar passagem de ônibus, agride PMs e acaba preso em Belo Horizonte (vídeo)

Passageiro teria alegado que o “Estado lhe devia” e que por isso não pagaria a tarifa do transporte público edit

247 - Um lutador de jiu-jitsu foi preso em Belo Horizonte após se recusar a pagar a passagem de um ônibus suplementar e agredir dois policiais militares. O momento que resultou na prisão do homem por desacato e agressão foi filmado pela câmara de segurança de um prédio localizado no bairro Belvedere, de acordo com o Metrópoles.

Em nota, a Polícia Militar disse que o lutador de jiu-jitsu se recusou a pagar a passagem do suplementar 92 e passou a ameaçar o motorista do coletivo. O passageiro teria alegado que o “Estado lhe devia” e que por isso não pagaria a passagem.

Veja o vídeo.

Lutador de jiu-jitsu se recusa a pagar passagem de ônibus e ataca PMs em BH ⬇ pic.twitter.com/mSliVWtm2P — Metrópoles (@Metropoles) April 9, 2022

