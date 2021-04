'Macaco': lavador de carro é vítima de injúria racial em Minas

247 - O veículo lavador de carros Lucas Esteves foi pichado com a palavra "macaco" escrita na lateral e no capô. O automóvel estava estacionado na porta de sua casa, no Bairro Dr. Laerte Laender, em Teófilo Otoni, Nordeste de Minas Gerais.

Uma mulher foi até o local de trabalho de Lucas e, visivelmente irritada, o xingou de "macaco" várias vezes. "A mulher estava histérica, entrou no meu estabelecimento gritando, falando que eu era preto, que eu era um macaco, e que por isso no meu carro estava escrito macaco", disse. O relato foi publicado pelo jornal O Estado de Minas.

De acordo com ele, a mulher disse que vai acabar com a vida dele e vai rasgá-lo com as unhas. "Não conheço essa mulher, não quero saber nada sobre a vida pregressa dela, mas estou assustado, porque não sei porque ela estava tão brava", disse.

A Polícia Militar identificou a mulher e busca ligações entre injúria racial praticada por ela e a pichação do carro. A Polícia Civil investiga o caso.

