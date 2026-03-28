Mãe atípica denuncia descredenciamento de clínicas por plano de saúde às vésperas do Dia Mundial de Conscientização do Autismo

247 - Às vésperas do dia mundial do autismo, 2 de abril, uma mãe de Suzano, na Grande São Paulo, denuncia o descredenciamento em massa de clínicas que atendem crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) por parte do convênio Hapvida e convoca um ato público para o próximo dia 4 de abril. O protesto será realizado em frente ao centro clínico da operadora na cidade.

Jussara Rosendo relata que seu filho de 7 anos foi diretamente impactado pela mudança. Segundo ela, o plano passou a direcionar pacientes para uma unidade própria, mesmo diante de filas de espera e de um atendimento que, de acordo com seu relato, é inferior ao oferecido por clínicas anteriormente credenciadas.

“Tenho um filho de 7 anos autista e possuímos o convênio Hapvida. Nos últimos meses está acontecendo um descredenciamento em massa das clínicas nas quais realizamos o tratamento deles”, afirma.

A mãe conta que enfrentou um longo período até conseguir acesso ao tratamento adequado. “Fiquei quase 2 anos em fila de espera, inclusive nesse núcleo ao qual estão direcionando. Tem menos de 1 ano que meu filho iniciou o tratamento na Suzancords, onde há uma excelência em atendimento e acolhimento”, diz.

De acordo com Jussara, a mudança compromete a continuidade terapêutica das crianças. “A Hapvida está enviando todas as crianças para o núcleo deles aqui na cidade, onde já se encontra uma fila de espera e com o atendimento bem inferior comparado com o atendimento ao qual ele faz”, relata.

Além do descredenciamento, o ato também pretende denunciar a limitação de sessões terapêuticas e o que os organizadores classificam como descaso com os pacientes.

A mobilização está sendo organizada por pais atípicos, familiares e apoiadores, que defendem a manutenção dos atendimentos especializados, especialmente das terapias baseadas em ABA (Análise do Comportamento Aplicada), amplamente utilizadas no acompanhamento de pessoas com TEA.

Os organizadores destacam que o protesto é um chamado à participação popular. “É hora de nos unirmos para defender o direito às terapias e à continuidade dos tratamentos”, afirmam os organizadores.

O ato será no dia 4 de abril, a partir das 11 horas, em frente ao Centro Clínico da Hapvida em Suzano, na rua Nelson Pacheco, 663 – Centro. As famílias também faz um abaixo-assinado.