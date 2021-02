Mãe de Bolsonaro é vacinada com CoronaVac em Eldorado, São Paulo

Flávia Said, Rafaela Lima, Metrópoles - A mãe do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Olinda Bunturi Bolsonaro, foi vacinada com a Coronavac, imunizante desenvolvido no Brasil pelo laboratório chinês Sinovac Biotech em parceria com o Instituto Butantan, ligado ao governo paulista.

Dona Olinda, de 93 anos, recebeu a primeira dose do imunizante contra Covid-19 na última sexta-feira (12/2), em casa, na região central de Eldorado (SP), no Vale do Ribeira. O direito de ser vacinado em casa é assegurado a idosos, devido a problemas de locomoção comuns da idade.

Procurada, a prefeitura de Eldorado confirmou que dona Olinda foi vacinada no dia 12, mas disse que a família pediu para que não fossem registradas imagens da aplicação e afirmou não ter autorização para divulgar qual imunizante foi administrado.

