Mãe de Henry muda versão e acusa Jairinho pela morte do filho

247 – "Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, escreveu na cadeia uma carta de 29 páginas com uma nova versão para os fatos investigados pela polícia. Na carta, Monique muda de lado e acusa Jairinho, a quem defendeu no inquérito e em declarações públicas. Agora, Monique diz que o vereador é um homem dominador e violento, e que se sentiu ameaçada por ele", aponta reportagem do portal G1.

A mãe de Henry agora que foi acordada por Jairinho na madrugada de 8 de março, que pensou que Henry estava desmaiado, que foi orientada a mentir em depoimento sobre a morte do filho, que Jairinho é um homem violento e possessivo, que ela e sua família foram ameaçadas pelo vereador. Ambos estão presos.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.