Mãe de Isabella Nardoni relembra 18 anos da morte e transforma dor em luta

247 - A mãe de Isabella Nardoni, Ana Carolina Oliveira, relembrou publicamente os 18 anos da morte da filha com uma homenagem nas redes sociais e destacou como transformou o luto em uma atuação voltada à proteção de crianças. A data, marcada por forte emoção, foi descrita por ela como um dos momentos mais difíceis de sua vida, ao mesmo tempo em que reafirma seu compromisso com a causa.

Segundo reportagem do jornal O Estado de S.Paulo, Ana Carolina publicou um vídeo nas redes sociais no domingo (29), no qual revisita a tragédia que marcou o País em 2008 e relata o processo de ressignificação da dor ao longo dos anos.

No depoimento, a vereadora de São Paulo recorda o impacto da perda e afirma que a história da filha não terminou com o crime. Em suas palavras, a data remete ao “dia mais difícil da vida”, ao mesmo tempo em que evidencia um legado que ultrapassa a tragédia.

Em publicações semelhantes, ela também refletiu sobre os anos de ausência e os questionamentos que persistem desde então. “E se é a pergunta que rondou a minha vida por muitos anos”, afirmou em um dos trechos divulgados, ao imaginar como seria a convivência atual com a filha.

Isabella Nardoni tinha cinco anos quando foi morta em março de 2008, em um caso que teve ampla repercussão nacional e levou à condenação do pai, Alexandre Nardoni, e da madrasta, Anna Carolina Jatobá.

Ao longo dos anos, Ana Carolina passou a atuar publicamente na defesa dos direitos das crianças, transformando a experiência pessoal em engajamento social. Na homenagem mais recente, ela reforçou esse caminho ao destacar que a dor foi convertida em propósito, mantendo viva a memória da filha por meio de ações voltadas à conscientização sobre a violência infantil.

A manifestação nas redes sociais reuniu imagens e lembranças de Isabella, além de reflexões sobre o legado deixado pela criança. Para a mãe, a história segue presente e continua a inspirar sua trajetória, quase duas décadas após o crime que marcou o País.