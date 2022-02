Mãe de mulher arrastada por carro diz que suspeito não aceitava fim do namoro: 'Filme de terror é pouco'

Homem de 43 anos foi preso por agredir, amarrar no engate do carro e arrastar a ex-namorada em Nipoã, no noroeste paulista edit

247 - O homem de 43 anos preso por agredir, amarrar no engate do carro e arrastar a ex-namorada em Nipoã, no noroeste paulista, não aceitava o término do relacionamento, segundo a mãe da vítima. A reportagem é do portal G1.

O caso aconteceu no último sábado (12), na estrada vicinal João Leal. A mulher de 30 anos sofreu hematomas, cortes, escoriações e uma fratura.

Segundo a Polícia Civil, Marcelo Bogaz foi preso por tentativa de feminicídio e tráfico de drogas, em Monte Aprazível (SP), na quinta-feira (17), pois ele também foi flagrado com drogas, dinheiro, balança e um caderno de anotações.

A mãe da vítima acredita que, caso os homens não tivessem ajudado, a filha teria sido arrastada até a morte.

“Não ia dar tempo, porque ele estava arrastando, ia sair da terra para pegar a rodovia, então o corpo ia ser comido no asfalto, não gosto nem de pensar. Isso não se faz nem com animal”, diz.

