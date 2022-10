Magno Malta é eleito senador pelo Espírito Santo

Apoie o 247

ICL

247 - O bolsonarista Magno Malta (PL) foi eleito Senador pelo Espírito Santo, com 41,86% dos votos no momento em que 99,17% das urnas foram apuradas no estado.

Em segundo lugar, ficou Rose de Freitas (MDB), com 38,22%.

Para o governo, o ES terá segundo turno entre Renato Casagrande (PSB), que teve 47,02% dos votos, e Manato (PL), que ficou com 38,39%;

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.