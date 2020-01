Mais de 100 cidades estão em situação de emergência após chuvas em MG, diz Defesa Civil

A Defesa Civil de Minas Gerais também confirmou a morte de 45 pessoas no estado, registradas entre sexta-feira (24) e domingo (26), por causa das chuvas. Dezenove pessoas continuam desaparecidas edit

247 - A Defesa Civil de Minas Gerais informou que, nesta segunda-feira (27), subiu para 101 o número de cidades em situação de emergência em Minas Gerais por conta das chuvas. De acordo com o órgão, o decreto será publicado em uma edição extra do Diário Oficial do Governo de Minas Gerais nesta manhã. A medida vale por 180 dias e serve para agilizar a implementação de ações para a recuperação dos estragos e auxílio à população.

A defesa também confirmou a morte de 45 pessoas no estado, registradas entre sexta-feira (24) e domingo (26). Entre as vítimas estão crianças e bebês. Dezenove pessoas continuam desaparecidas. A maior parte das ocorrências é referente a risco geológico, como deslizamentos e soterramentos.

O Ministro do Desenvolvimento Regional do Brasil, Gustavo Canuto, esteve em Belo Horizonte neste domingo e prometeu que o governo federal vai disponibilizar R$ 90 milhões para o estado.