Mais um médico negacionista morre de Covid-19

Lécio Luiz Amaral do Patrocínio era professor do curso de Medicina da UFRJ, crítico da OMS, e desenvolveu complicações sucedidas de uma pneumonia edit

Jornal GGN com 247 – O médico Lécio Luiz Amaral do Patrocínio morreu no último dia 2 de janeiro aos 68 anos, vítima de covid-19. Lécio era professor do curso de Medicina no campus Macaé da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Identificado com o bolsonarismo, o médico era crítico do posicionamento da Organização Mundial de Saúde (OMS) para o combate à pandemia de coronavírus, e era defensor do uso da cloroquina como forma de tratamento precoce.

Além de Lécio do Patrocínio, outro médico bolsonarista que minimizava os impactos da pandemia também veio a óbito por Covid-19: o pediatra e toxicologista Anthony Wong. Ele estava internado desde dezembro no hospital Santa Maggiori e morreu nessa sexta-feira (15).

