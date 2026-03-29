Major da PM aposentado é preso após agredir esposa em Santo André

247 - Um major aposentado da Polícia Militar foi preso na noite deste sábado (28), em Santo André, na região do ABC Paulista, após ser acusado de agredir a esposa dentro de casa. A identidade do oficial não foi divulgada pela corporação.

Segundo informações da própria Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 20h40, após acionamento para um caso de violência doméstica na Vila Scarpelli. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a mulher trancada em um quarto junto com a filha.

De acordo com o relato da vítima aos policiais, o companheiro a teria agredido com uma mordida no rosto e tentado estrangulá-la durante a discussão. Ainda conforme a PM, o major apresentava sinais de embriaguez no momento da abordagem e chegou a discutir com os agentes que atendiam a ocorrência.

Apesar da resistência inicial, ele acabou detido e encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes, na capital paulista. Na residência, os policiais informaram que não foram localizadas armas ou quaisquer objetos ilícitos.

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Santo André como violência doméstica, lesão corporal, injúria, ameaça e desacato. Paralelamente, foi instaurado um Inquérito Policial Militar para apurar a conduta do oficial.

A mulher foi levada ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exames periciais para a comprovação das agressões.