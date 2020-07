Major do Exército relata ataques em grupos de WhatsApp após se declarar mulher trans

A Major do Exército Renata Gracin disse que está sofrendo exposição por militares em grupos de WhatsApp após se declarar transexual. "Estou sendo exposta em grupos de WhatsApp do Brasil todo, o que não me abala", disse no Instagram edit

"Hoje acordei com minhas redes sociais lotadas de notificações. O dia que eu sabia que iria chegar, chegou! Estou sendo exposta em grupos de WhatsApp do Brasil todo, o que não me abala. Sou uma lutadora da causa LGBTQI+ e defensora dos direitos humanos. Sou Major do Exército Brasileiro e agora minha luta continua", disse no Instagram.

Gracin se formou no curso de Infantaria da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) em 2004. Não há oficiais femininos na infantaria atualmente. De acordo com informações do jornal O Globo, a primeira turma com mulheres na Aman só foi aberta em 2018.

