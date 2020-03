Major Olimpio: Bolsonaro está isolado e pode sofrer impeachment

247 - O senador Major Olimpio (SP) afirmou que não está descartada a possibilidade de Jair Bolsonaro sofrer um impeachment. “Acaba não sendo descartada solução dessa natureza [impeachment] se avançar com o volume de crises. Dentro da lei do impeachment ainda não tem requisito para provocar o impedimento do presidente. Mas isso é uma questão de interpretação”, afirma o parlamentar ao site Congresso em Foco.

Questionado se Bolsonaro está isolado, o senador afirma que o ocupante do Planalto, "o seu primeiro ciclo de relacionamento, alguns ministros e familiares estão se isolando".

"Quem está se isolando é o presidente. Eles estão se distanciando, seja do Congresso, seja do povo. Essa manifestação do Eduardo Bolsonaro em relação à China é a plena comunhão do inútil ao desagradável. Não contribui em nada. É apenas ilação. Não fosse filho de presidente, seria só idiotice de um parlamentar exaltado, sem informação".