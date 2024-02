Malafaia fala em 'destruição' se Bolsonaro for preso

Apoie o 247

247 - O pastor evangélico bolsonarista Silas Malafaia admitiu a possibilidade de prisão de Jair Bolsonaro durante o ato em defesa do ex-ocupante do Palácio do Planalto, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), neste domingo (25).

Ele ainda ameaçou, dirigindo-se a Bolsonaro: 'Se eles te prenderem, você vai sair de lá exaltado. Se eles te prenderem, não vai para a tua destruição, mas para a destruição deles'.

Os bolsonaristas agitam bandeiras do Brasil e de Israel no ato convocado pelo ex-ocupante do Palácio do Planalto para se defender das acusações de tentativa de golpe de Estado que a cada dia se agravam. O evento lotou a Paulista, segundo relatos.

