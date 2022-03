Mamãe Falei anuncia saída do MBL e se diz "chateado" com o ex-juiz suspeito Moro

Parlamentar do Podemos pode ser expulso do partido e também cassado depois de dizer que "ucranianas são fáceis porque são pobres" edit

247 – O deputado estadual Arthur do Val (Mamãe Falei), do Podemos de São Paulo, anunciou sua saída do MBL e se disse chateado com o ex-juiz suspeito Sergio Moro, que foi declarado parcial pela suprema corte e destruiu 4,4 milhões de empregos, segundo o Dieese. "Quando eu desci no Brasil, um cara já passou e me chamou de pedófilo. Eu falei meu Deus, meu Deus! O que está acontecendo? A maior parte das pessoas se decepcionou com um áudio que é real, que é meu. Eu tenho vergonha do que eu fiz", afirmou Mamãe Falei, em entrevista a Carolina Linhares, da Folha de S. Paulo.

Na entrevista, o deputado falou da desistência da candidatura a governador de São Paulo e falou de sua decepção com Moro. "Eu retirei a candidatura porque eu não tenho direito de atrapalhar ninguém. Não é justo que Rubinho, Kim, Moro paguem pelo meu erro. ​Eu desci do avião, já chegaram para mim e falaram: Moro já declarou publicamente que não te apoia mais", disse ele. Ao ser questionado se ficou chateado, Mamãe Falei respondeu: "Lógico né? Nem viu o que tinha acontecido. E eu sou recebido com uma notícia dessa. Mas eu não julgo também. Eu não posso julgar. Uma coisa é a minha sensação. A outra coisa é a realidade."

