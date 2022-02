Mamãe Falei é advertido por quebra de decoro pelo Conselho de Ética da Alesp

Apoie o 247

247 - O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) advertiu o deputado estadual Arthur do Val (Patriotas), o Mamãe Falei, por quebra de decoro pelo pagamento de salário a um assessor em um dia que ele não estava trabalhando.

A ação foi movida pelo deputado bolsonarista Gil Diniz (PL), que enviou uma representação ao conselho de ética da Casa em 2019, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo. Segundo o bolsonarista, o então chefe de gabinete de Mamãe Falei, Marcelo Aguiar de Castro, recebeu seu salário “sem aparecer para trabalhar” quando estava viajando ao Chile, e teve seu ponto “assinado por terceiros”.

O Conselho de Ética da Alesp aprovou, por seis votos a cinco, o parecer do relator do caso, o deputado Wellington Moura (Republicanos), contra Arthur do Val. Ficou determinado que o ex-assessor devolva “os valores indevidamente pagos pelo erário” relativos ao período de 11 a 14 de julho, pois o então assessor “não poderia ter sua jornada de trabalho fora dos limites do estado de São Paulo”.

