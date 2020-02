Mancha Verde critica governo do palmeirense Bolsonaro e de Guedes neste Carnaval de SP

Com o enredo, ‘Pai! Perdoai, eles não sabem o que fazem!’, a atual campeã Mancha Verde, escola de samba da torcida do Palmeiras, time de Jair Bolsonaro, fez críticas a membros do atual governo. Foram mostradas mulheres fantasiadas de domésticas, em manifestação contra o ministro Paulo Guedes (Economia). Ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves também foi alvo de protesto edit

247 - A atual campeã Mancha Verde, escola da torcida do Palmeiras, time de Jair Bolsonaro, também fez críticas ao governo ocupante do Planalto. Foram mostradas mulheres fantasiadas de domésticas com tiaras da Minnie e, nas mãos, um passaporte, um protesto à fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, que defendeu a alta do dólar, dizendo que na valorização do real diante da moeda “era empregada doméstica indo pra Disneylândia. Uma festa danada”.

A escola de samba fez outra manifestação, contra a ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves. Em uma das alas a Mancha Verde mostrou "meninos de azul e meninas de rosa".

O governo foi alvo de críticas já neste sábado (22), primeiro dia da festa mais tradicional do Brasil. Uma das principais imagens foi a de Bolsonaro fazendo sinal de arminha, na Sapucaí pela Acadêmicos de Vigário Geral.

Os foliões também protestaram contra o ministro Sérgio Moro (da Justiça e Segurança Pública), que aparece encarcerado em alegoria de bloco de rua.

Ano passado, Bolsonaro criticou o Carnaval e causou polêmica ao publicar um vídeo obsceno na internet, com o golden shower, que significa "chuveiro dourado", mas também faz referência ao ato de urinar no parceiro durante o sexo. O vídeo repercutiu no mundo. Depois, Bolsonaro perguntou o que era golden shower.