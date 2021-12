Manifestantes protestam contra deputado bolsonarista após calote de seu sócio em esquema de criptomoedas

Apoie o 247

247 - Um grupo de pessoas esteve nesta terça-feira (28) diante da boate Buda Lounge Bar, em uma região badalada de Cabo Frio, na Região dos Lagos, para protestar contra o calote aplicado por um dos proprietários do espaço, o ex-capitão da PM Diogo Souza da Silveira. A reportagem é do jornal O Globo.

Ele é responsável pela Spartacus Consultoria, empresa que oferecia lucro garantido — impraticável, diga-se — de até 14% ao mês mediante supostos investimentos com criptomoedas. Ocorre que, tal qual aconteceu com dezenas de outras promessas de enriquecimento fácil na cidade, os pagamentos simplesmente pararam, deixando os clientes a ver navios.

Ainda de acordo com a reportagem, na Buda Lounge, Diogo é sócio do deputado estadual bolsonarista Fillipe Poubel (PSL), que também foi alvo de críticas dos manifestantes. "Você não disse na Alerj que seu sócio era de confiança?", dizia uma das faixas portadas pelo grupo, lembrando homenagens públicas feitas pelo parlamentar ao amigo pessoal. A quem o procura diretamente, Poubel tem alegado que não tem qualquer vínculo com outros negócios do ex-PM. E que ele próprio tem parentes que investiram junto a Diogo e também não receberam o rendimento acordado.

Ao que parece, porém, o argumento não vem convencendo os clientes lesados pela Spartacus, que estão, neste momento, articulando um retorno à porta da Buda Lounge já na noite de hoje, quando há mais movimento no local . Além disso, em dois grupos que reúnem vítimas no WhatsApp, com mais de 400 membros ao todo, as menções a Poubel são constantes.

