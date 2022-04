Manifestantes protestam contra morte de adolescente. Ônibus são incendiados

De acordo com familiares, Cauã teria sido baleado no peito por um policial militar ao deixar um evento que recebia crianças na comunidade do Dourado, zona norte do rio edit

247 - Dois ônibus foram incendiados, na manhã desta terça-feira (5), durante um protesto contra a morte do adolescente Cauã da Silva dos Santos. O jovem de 17 anos foi baleado na noite dessa segunda-feira (4), em Cordovil, Zona Norte do Rio. As informações foram publicadas pelo portal G1.

De acordo com familiares, Cauã teria sido baleado no peito por um policial militar ao deixar um evento que recebia crianças na comunidade do Dourado. Eles disseram que o adolescente era lutador de jiu-jítsu e de luta livre há três anos. A família também afirmou que o jovem integrava um projeto social na região e não tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

"Ele era um excelente filho. Trabalhava em um ferro-velho e sonhava em seguir a carreira militar", disse a mãe do adolescente Cauã da Silva dos Santos, ao liberar o corpo do filho do Instituto Médico Legal na manhã desta terça-feira (5).

Os parentes dizem ainda que depois de baleado, o corpo foi lançado em um valão.

A Polícia Militar afirmou que um procedimento apuratório foi instaurado com o objetivo de apurar todas as circunstâncias da ação.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de Cauã.

