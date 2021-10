Manifestantes queimam boneco de Bolsonaro na Avenida Paulista (vídeo)

Apoie o 247

247 - Manifestantes que se reúnem na Avenida Paulista, em São Paulo, neste sábado (2) para protestar contra o atual governo federal e queimaram um boneco que representava Jair Bolsonaro.

Na Avenida Paulista (SP). #2OutForaBolsonaro.



Acompanhe a cobertura minuto a minuto: https://t.co/QE6134JYGv pic.twitter.com/HvIoAhUg2c — Brasil de Fato (@brasildefato) October 2, 2021

Leia reportagem da Rede Brasil Atual sobre a situação na Avenida Paulista:

RBA - A manifestação da Campanha Fora Bolsonaro começa a ganhar corpo, na Avenida Paulista, em São Paulo. Com início da concentração marcada para as 13h, manifestantes começaram a ocupar a frente do Museu de Artes de São Paulo (Masp).

A expectativa é que mais de 100 mil pessoas compareçam à manifestação do #2OutForaBolsonaro. Dez carros de som serão distribuídos por toda a avenida Paulista, que terá a presença de lideranças de movimentos sociais e indígenas, entidades sindicais, partidos políticos, artistas e esportistas.

Ainda no início do ato, os manifestantes inflaram dois balões, um com formato de botijão de gás e outro ilustrando um saco de arroz, criticando os valores cobrados durante a atual gestão federal. “Tá tudo caro? a culpa é do Bolsonaro!”, dizem as peças.

“É importante a gente continuar pressionando para derrubar Bolsonaro e toda sua corja assassina desse governo, que tem matado o povo de fome e também de covid. Só a mobilização e o enfrentamento dessa situação é capaz de tirar esse desgoverno do comando do país”, diz, por vídeo, a integrante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Cláudia, da Ocupação Maria Carolina de Jesus, do extremo leste da capital paulista, que também está na Avenida Paulista.

De acordo com os organizadores, não haverá passeata e o ato Fora Bolsonaro ficará concentrado na Avenida Paulista. Viaturas da Polícia Militar já concentram no final da avenida, na região da rua da Consolação. De acordo com a Ponte Jornalismo, além de viaturas, blindados da Tropa de Choque também estão estacionadas na Paulista, próximas à Praça do Ciclista.

Tanto representantes do campo da esquerda como da direita liberal estarão presentes no ato. O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP), ex-apoiador de Bolsonaro, está na manifestação. “Eu ajudei a colocar o Bolsonaro lá e agora tenho obrigação de ajudar a atirar”, disse à Ponte.

