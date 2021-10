Manifestantes se reúnem na Avenida Paulista contra Bolsonaro, inflação e omissões na pandemia

Apoie o 247

247 - Manifestantes já se reúnem em bom número na Avenida Paulista, em São Paulo, para protestar contra o atual governo federal e pedir o impeachment de Jair Bolsonaro.

Dez carros de som estão no local, distrubuídos entre a rua Augusta e o quarteirão do Museu de Arte de São Paulo (Masp).

Bandeiras da CUT, PT, PSOL e PCO estão sendo exibidas no ato, que também reúne reclamações da população acerca da inflação, que recai principalmente sobre os alimentos.

Manifestantes levaram um botijão de gás e um saco de arroz infláveis para protestar contra o "Bolsocaro".

Estão na pauta do protesto também as ações e omissões do governo Bolsonaro diante da pandemia de Covid-19, que já matou quase 600 mil pessoas no país. Os casos de corrupção na gestão federal revelados pela CPI da Covid também estão sendo lembrados.

Concentração para o ato #ForaBolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), pelas lentes de @guifrodu.#2OutForaBolsonaro



Acompanhe a cobertura minuto a minuto: https://t.co/QE6134JYGv pic.twitter.com/aB6PfRw8th October 2, 2021

Dureza total! Ta tudo caro e a culpa é do Bolsonaro!

Agora na Avenida Paulista pic.twitter.com/FjDDvrI0cZ — UJS (@UJSBRASIL) October 2, 2021

Já cheguei em São Paulo! O segundo round vai ser na Avenida Paulista. Todo mundo lá pra gritar #ForaBolsonaro!! — Juliano Medeiros (@julianopsol) October 2, 2021

#Urgente

#Urgente

Militantes do @PCO29 acabam de abrir a nova faixa "Lula Presidente, governo dos trabalhadores" de 200 m² na Avenida Paulista. Nada de 3ª via golpista! #2OutForaBolsonaro pic.twitter.com/aAIdSBjakF October 2, 2021

Movimento começa a aumentar na Avenida Paulista. Movimentos sociais e partidos do campo progressista presentes. Vi bandeiras e camisetas de PT, PSOL, PCdoB, PCO, PCB, PSTU, PDT, PSB e Rede. #02outForaBolsonaro #ForaBolsonaro — William De Lucca (@delucca) October 2, 2021

Já temos mais de 20 mil pessoas na Avenida Paulista #2OutForaBolsonaro Nas primeiras falas, após música animada do companheiro Jadir, o povo gritou "Lula Presidente" e 3ª via é 'meuzovo'. O @PCO29 está estreando a gigantesca faixa Lula Presidente, de 200 m². Venha você também! pic.twitter.com/YEc2rrrGDx — DCO - Diário Causa Operária (@DiarioDCO) October 2, 2021

