Mansão de Ana Hickmann vai a leilão por R$ 35 milhões

247 - A Justiça de São Paulo determinou o leilão da mansão onde a apresentadora Ana Hickmann morava com o ex-marido, Alexandre Corrêa, no município de Itu (SP). A venda direta do imóvel foi suspensa, e agora ele será leiloado por um lance inicial de R$ 35 milhões para quitar dívidas. A decisão foi publicada na sexta-feira (30). Os relatos foram publicados no Portal G1.

O casal está em processo de divórcio. O processo de separação começou em 11 de novembro de 2023, na mesma mansão, onde ela denunciou Corrêa por lesão corporal e violência doméstica.

De acordo com a decisão anunciada pelo juiz Guilherme Madeira Dezem, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), o leilão será online, em uma plataforma especializada.

Quem arrematar o imóvel deverá fazer o pagamento à vista em até 24 horas e pagar uma comissão de 5% ao leiloeiro. Um edital e a hipótese de visitas à mansão estão previstos no processo.

Defesas se pronunciam

Em nota, a equipe da apresentadora afirmou que Alexandre Corrêa negociou e movimentou todos os valores sozinho, além de ter confessado a dívida sem questionar supostas irregularidades no contrato.

A defesa de Ana Hickmann também apontou um "excesso de garantias". "Além disso, foi indicado um imóvel avaliado em R$ 35 milhões como garantia para o pagamento de uma suposta dívida de aproximadamente R$ 700 mil, o que configura excesso de garantias. Essa situação será questionada e impugnada pelos advogados de Ana Hickmann."

A defesa de Alexandre Corrêa, representada pelo advogado Enio Murad, disse que a dívida é legítima e reconhecida pela Justiça. Segundo ele, o valor atualizado já ultrapassa R$ 900 mil devido aos juros.

O advogado questionou a tese de "excesso de garantia" e afirmou que o valor total das dívidas do ex-casal supera R$ 40 milhões. A mansão possui mais de dez penhoras registradas, continuou ele. "Apesar de o imóvel valer cerca de R$ 35 milhões, ele já está totalmente penhorado. Portanto, não há excesso em [...] levá-lo a leilão para quitar uma dívida de R$ 700 mil", disse.