Mansão e condomínio dos famosos: a vida de ostentação e luxo de Gabriel Monteiro

Apoie o 247

ICL

Metrópoles – O vereador Gabriel Monteiro (PL), ex-PM e youtuber investigado por abuso moral, sexual e uso de crianças para forjar vídeos e se autopromover, mora em um condomínio de famosos na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio.

Entre as celebridades que já residiram ou ainda moram por lá estão as atrizes Juliana Paes e Bruna Marquezine, o ex-jogador Zinho e a cantora Anitta.

A casa de Gabriel foi alvo na manhã desta quinta-feira (7) de uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

>>> Vereador Gabriel Monteiro é alvo de operação policial sobre vazamento de vídeo íntimo com menor

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Polícia Civil investiga o vazamento de um vídeo íntimo de Monteiro com uma adolescente de 15 anos. O conteúdo foi compartilhado no Twitter e no Whatsapp. Em depoimento, o vereador acusa dois ex-funcionários pelo compartilhamento não autorizado do material.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na manhã desta quinta-feira, agentes da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) cumpriram os mandados. Não há pedidos de prisão.

Monteiro enfrenta também uma representação na Câmara Municipal do Rio devido às acusações feitas por ex-funcionários e servidores, e pode perder o mandato.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE