Mar já subiu 20cm no litoral de São Paulo, mostra estudo da USP

247 - O mar já subiu pelo menos 20 centímetros no litoral de São Paulo desde o início da série histórica, nos anos 1950. É o que revela um estudo do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (USP). A questão, mais uma consequência das mudanças climáticas, tem feito cidades litorâneas desenvolverem técnicas para conter esse avanço. As informações são do portal Metrópoles.

Trabalho do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês) já indicava essa tendência em 2019. De acordo com a pesquisa, o aquecimento global tem aumentado a temperatura dos oceanos e o derretimento das geleiras e dos mantos de gelo nas regiões polares e montanhosas do planeta.

