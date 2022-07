Marcia Tiburi: Carlos Bolsonaro anuncia ato terrorista no Brasil

A filósofa compartilhou uma imagem do parlamentar em frente ao Capitólio, legislativo dos EUA, e questionou sobre a possibilidade de ato terrorista no Brasil edit

247 - A filósofa Marcia Tiburi afirmou que o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) pode estar planejando ataques ao sistema eleitoral brasileiro e estimulando apoiadores e não aceitarem uma eventual derrota de Jair Bolsonaro (PL) na eleição de outubro. A estudiosa compartilhou uma imagem do parlamentar em frente ao Capitólio, legislativo dos Estados Unidos.

"Essa imagem é uma mensagem sobre o que os Bozonazis farão diante da derrota. Vão partir para algum ato terrorista contra a eleição ou a posse de Lula?", escreveu a estudiosa no Twitter.

A filósofa compartilhou uma publicação do jornalista Brian Mier. Ele disse que, após o ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin alertar para a possibilidade de caos no Brasil nas eleições, "Carlos Bolsonaro publica uma selfie em frente ao Capitólio dos EUA".

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, afirmou na quarta-feira (5) que há risco de o Brasil passar por um evento mais grave em comparação com invasão ao Capitólio de Washington, ocorrido em 6 de janeiro do ano passado.

O ataque do Capitólio aconteceu em janeiro de 2021, quando Trump perdeu a eleição. O então presidente norte-americano acusou o sistema eleitoral do seu país de ser fraudulento.

Essa imagem é uma mensagem sobre o que os Bozonazis farão diante da derrota. Vão partir para algum ato terrorista contra a eleição ou a posse de Lula? https://t.co/v8tOwqghdM — Marcia Tiburi (@marciatiburi) July 9, 2022

