Márcio França abre diálogo com Rodrigo Garcia, que quer tê-lo em sua chapa como candidato ao Senado

Aliados de França confirmam as conversas entre ele e Garcia, do PSDB, mas afirmam que a negociação prioritária ainda é com o PT

247 - O ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB) abriu um "canal de conversa" com o atual governador do estado, Rodrigo Garcia (PSDB), de acordo com Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. Ambos estão na disputa eleitoral pelo Palácio dos Bandeirantes.

Aliados de França e Garcia pregam "uma união de esforços". O pré-candidato ao governo pelo PT, Fernando Haddad, é quem lidera todas as pesquisas eleitorais em São Paulo.

Até o momento, o diálogo de França vinha sendo com o PT, que tenta demovê-lo da ideia de concorrer ao governo estadual, lançando-se a uma vaga no Senado pela chapa de Haddad. Aliados de França dizem que "a relação preferencial do grupo do ex-governador ainda é com o PT". O PT escolheu o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) para ser candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente Lula (PT), o que sinaliza uma união entre as duas siglas.

Mesmo assim, as conversas entre França e Garcia existem. Os tucanos idealizam uma chapa encabeçada por Garcia para o governo paulista com França como candidato ao Senado.

