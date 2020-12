Márcio França diz que Flávio Dino pode estar de mudança para o PSB

"Há um papel importante agora que vai ser jogado pelo Flávio Dino, que eu sinto que está de mudança", afirmou o ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB). De acordo com ele, o PCdoB, partido do governador do Maranhão, "está com um problema [com a cláusula de barreira]. Ou eles migram para algum canto ou vão ser diluídos" edit