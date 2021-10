Márcio França pede desistência do PT em São Paulo, em troca de apoio nacional

Apoie o 247

247 – O ex-governador de São Paulo Márcio França, do PSB, pressiona pela desistência de Fernando Haddad, do PT, em troca do apoio nacional de seu partido ao ex-presidente Lula. “Lula é experiente. Sabe que não dá para disputar numa Olimpíada as medalhas de ouro, prata e bronze ao mesmo tempo”, diz ele, em entrevista ao jornalista Ricardo Mendonça, publicada no Valor Econômico.

"Eu sou pré-candidato a governador de São Paulo, que foi a função que eu disputei da última vez. Foi uma eleição muito apertada. Meu adversário foi o João Doria, eu tive mais de 10 milhões de votos. Como eu acho que pelo menos um percentual qualquer que votou no Doria não votaria mais nele, é natural que eu me coloque como candidato", disse ainda.

