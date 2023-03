Marco Antonio Cabral, filho de Sergio Cabral, ganha cargo na Alerj. Salário supera R$ 20 mil

A nomeação saiu em edição extra do Diário Oficial do Legislativo edit

247 - O ex-deputado federal Marco Antonio Cabral (MDB-RJ), filho do ex-governador Sérgio Cabral (MDB), foi contratado pela Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro (Alerj). A nomeação saiu em edição extra do Diário Oficial do Legislativo, nesta quinta-feira (2), às 19h.

De acordo com informações publicadas nesta quinta-feira (2) pela coluna de Ancelmo Gois, o salário oficial é de R$ 12.400, mas ele terá direito a R$ 2.900 de alimentação, a R$ 1.500 por filho na escola, gratificações por ter curso superior e de função especial R$ 4.800.

As ações penais contra Sergio Cabral somaram mais de 430 anos de prisão, em 23 condenações. Preso em 2016, ele estava em regime fechado no Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar, em Niterói (RJ), mas foi solto este ano. A organização criminosa de Cabral deu aos cofres públicos um prejuízo estimado em R$ 220 milhões.

