Marco Aurélio de Carvalho: "Haddad é a melhor chance pra São Paulo se recuperar"

O advogado afirmou não ver sentido na posição do PSB de exigir apoio a Márcio França em SP para avançar na formação da federação com o PT.

247 - O advogado e coordenador do Grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho, interlocutor do PT, defendeu na TV 247 a candidatura do ex-ministro e ex-prefeito Fernando Haddad (PT) como a “melhor” possibilidade do campo progressista conquistar o governo de São Paulo.

Carvalho comentou a posição do PSB de estabelecer São Paulo como uma das condições para que avance a federação entre o partido e o PT. O PSB quer o apoio do PT e aliados para lançar o ex-governador Márcio França.

“Em São Paulo a situação está absolutamente consolidada”, afirmou o advogado, lembrando que o PT já fez concessões em outros estados nos quais teria chances de vitória. “Abrimos mão de Pernambuco, vamos apoiar a sucessão do Flávio Dino no Maranhão, vamos apoiar o Freixo no Rio independente de federação, porque isso é um dever cívico, vamos discutir o eventual apoio no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul a situação está mais difícil, afinal de contas o Edegar Pretto (PT) tem quatro vezes mais intenções de voto do que o Beto Albuquerque (PSB), mas eles colocam São Paulo? Qual o sentido de eles colocarem São Paulo se a gente está em primeiro lugar? O Haddad hoje é a melhor alternativa que o campo progressista tem para poder, de alguma forma, junto com o presidente Lula, devolver São Paulo para os bons tempos de governança e desenvolvimento”.

