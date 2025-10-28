Margarida Salomão destaca avanços e parcerias da missão oficial à China

247 - A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, apresentou nesta segunda-feira (27) um balanço detalhado da missão oficial à China, realizada entre os dias 11 e 23 de outubro. A viagem reuniu representantes do poder público e da iniciativa privada, com o objetivo de fortalecer laços internacionais, atrair investimentos e estimular o intercâmbio tecnológico e institucional.

De acordo com informações da Prefeitura de Juiz de Fora, a missão percorreu importantes polos econômicos chineses, consolidando tratativas que poderão gerar resultados concretos em diversas áreas.

“Realizamos uma viagem com grandes descobertas e, principalmente, muitas possibilidades para a cidade. Construir relações da nossa cidade, da nossa região, com a China é um avanço extraordinário”, afirmou Margarida Salomão. “Abrimos perspectivas de cooperação comercial, acadêmica, no turismo e no esporte. Rompemos os limites da cidade para projetá-la mundialmente”, completou.

Parcerias e acordos firmados

A comitiva, que contou com a presença de empresários e representantes do Legislativo municipal, como os vereadores Letícia Delgado e Marlon Siqueira, teve agendas estratégicas em Shanghai, Pequim, Yueyang e Cantão. A viagem teve apoio do Sebrae Internacional e da Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

Em Shanghai, o grupo firmou parceria com a Universidade Normal do Leste da China para formação de professores e desenvolvimento de projetos de inteligência artificial voltados ao ensino fundamental. Também houve encontro com Dilma Rousseff, presidenta do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, conhecido como banco dos Brics), que abordou oportunidades em energias renováveis.

Em Pequim, a comitiva participou de reuniões promovidas pela ApexBrasil e pelo departamento de relações comerciais da capital chinesa. O grupo ainda foi recebido pela presidência do Banco Postal da China e pela subprefeitura de Chongqing, onde foram discutidas iniciativas de cooperação institucional e comercial.

Na cidade de Yueyang, Juiz de Fora assinou um protocolo de cooperação internacional que oficializa o início das tratativas para uma futura relação de cidade-irmã. O acordo prevê intercâmbio cultural, científico e econômico, além de visitas a fábricas de diversos setores, como automotivo, farmacêutico e petroquímico.

Em Cantão (Guangzhou), a delegação participou da Feira de Cantão, um dos maiores eventos de comércio internacional do mundo, abrindo novas oportunidades para empresas juiz-foranas atuarem em exportação e importação.

Resultados e próximos passos

“Saímos com muito dever de casa. Destaco a pujança econômica das cidades visitadas e o forte investimento em energia”, avaliou a prefeita, ressaltando o potencial de cooperação bilateral.

Como resultado direto da missão, está prevista para maio de 2026 a visita de uma delegação da cidade de Yueyang a Juiz de Fora, reforçando o compromisso de manter e ampliar as parcerias iniciadas durante a viagem.