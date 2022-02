Marginal Tietê: pista central no trecho que desabou pode ser liberada até 11 de fevereiro, diz secretário

Foi o que afirmou o secretário de Transportes Metropolitanos do estado de São Paulo, Paulo Galli. Uma tubulação de esgotos rompeu-se e paralisou a obra do metrô edit

247 - O secretário de Transportes Metropolitanos do estado de São Paulo, Paulo Galli, afirmou, nesta quarta-feira (2), em coletiva de imprensa, que a pista central da Marginal Tietê no trecho que desabou na terça-feira (1°) pode ser liberada até dia 11 de fevereiro.

A obra da Linha 6 foi interrompida na manhã de terça (1º), quando uma tubulação de esgotos se rompeu próximo a um poço de ventilação da Linha 6, abrindo um buraco na Marginal Tietê na altura da ponte do Piqueri, na zona oeste da capital. As causas do rompimento da tubulação ainda serão apuradas. O acidente não deixou feridos, mas provocou isolamento do perímetro e interdição total das pistas local e central da Marginal.

De acordo com o governo de São Paulo, desde terça, a Acciona utiliza caminhões e betoneiras para preencher o poço de ventilação com rochas e fechar a cratera com concreto de alto desempenho. O objetivo é estabilizar o solo para permitir o início da recuperação da Marginal e da tubulação da Sabesp, além das obras na Linha 6.

Após a concretagem da cratera e o preenchimento do poço, haverá o bombeamento do esgoto acumulado no local do acidente. Quando a vazão for totalmente interrompida, a tubulação danificada poderá ser reavaliada pela Sabesp para os reparos da rede.

