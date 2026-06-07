Maricá inicia obras do complexo Maraey e atrai R$ 4,5 bilhões

247 - Maricá dará início, nesta semana, às obras do complexo turístico e residencial Maraey, empreendimento que prevê investimentos de R$ 4,5 bilhões nos próximos três anos e promete posicionar o município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro entre os principais destinos de turismo de alto padrão do país. O projeto inclui hotéis de luxo inéditos no mercado brasileiro, residências exclusivas, infraestrutura urbana e iniciativas ambientais.

Segundo informações publicadas originalmente pelo jornal O Globo, o empreendimento começa a sair do papel após mais de uma década marcada por disputas judiciais e processos de licenciamento. Agora, com as autorizações ambientais e urbanísticas concedidas, a construção avança em uma área localizada dentro de uma Área de Proteção Ambiental (APA).

O projeto prevê uma ocupação restrita a 6,6% do território total da área, enquanto 81% permanecerão preservados, abrangendo ecossistemas de restinga e Mata Atlântica. Além disso, os responsáveis pelo empreendimento afirmam que haverá a regeneração de 270 hectares de vegetação, o que representaria um aumento de 32% em relação à área atualmente preservada, além da implantação de um Centro de Referência Ambiental.

Hotéis inéditos e residências de luxo

Entre os principais atrativos do Maraey está a chegada de três empreendimentos hoteleiros que ainda não possuem unidades semelhantes no Brasil. O complexo abrigará o primeiro Ritz-Carlton Reserve da América do Sul, o primeiro JW Marriott com sistema all inclusive do país e o Rock in Rio Autograph Collection, hotel temático inspirado no tradicional festival de música.

Além do setor hoteleiro, o projeto contempla a construção de 392 residências de alto padrão voltadas ao mercado imobiliário de luxo. A proposta também inclui uma universidade especializada em gestão hoteleira, desenvolvida com apoio do Grupo EHL, instituição reconhecida internacionalmente na área de hospitalidade.

Os responsáveis pelo empreendimento defendem que a combinação entre turismo, moradia e formação profissional permitirá criar um novo polo econômico na região, ampliando a oferta de serviços e atraindo visitantes nacionais e estrangeiros.

Obras urbanas e infraestrutura

O desenvolvimento do complexo ocorre em parceria com a Prefeitura de Maricá e prevê uma série de intervenções urbanas voltadas à melhoria da infraestrutura local. Entre as ações anunciadas estão novas vias de ligação entre Itaipuaçu, o Centro e Ponta Negra, além da ampliação dos acessos à Rodovia RJ-106.

O planejamento também prevê a implantação de estações de tratamento de esgoto e medidas voltadas à sustentabilidade, incluindo o incentivo ao uso de fontes renováveis de energia e a promoção da mobilidade elétrica e híbrida.

A expectativa é que as obras e a futura operação do complexo tenham impacto significativo sobre a economia municipal. Os idealizadores estimam arrecadação anual de aproximadamente R$ 485 milhões em tributos, além de um fluxo potencial de cerca de 500 mil visitantes por ano.

Geração de empregos e ações sociais

Durante a fase de construção, a previsão é de criação de aproximadamente 9 mil empregos diretos. Após a conclusão do empreendimento, a expectativa é de manutenção de cerca de 4,5 mil postos de trabalho permanentes ligados às atividades turísticas, hoteleiras e de serviços.

Na área social, o acordo firmado prevê ações de regularização fundiária e urbanização da Comunidade de Pescadores de Zacarias, localizada na região. De acordo com os executivos do projeto, os moradores participam do processo de integração e das discussões relacionadas às intervenções previstas.

O CEO de Maraey, Emilio Izquierdo, destacou os objetivos do empreendimento para a cidade. Segundo ele, "Mais do que iniciar uma obra, estamos avançando em um projeto pensado para crescer junto com Maricá, gerar oportunidades, fortalecer a comunidade local e produzir impactos duradouros para a qualidade de vida da população e para o desenvolvimento sustentável da região".

Prefeitura celebra início das obras

O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, afirmou que o começo das construções representa um momento histórico para o município e ressaltou o longo período necessário para a viabilização do projeto.

"O início das obras marca um novo capítulo da história de Maricá. Estamos falando de um empreendimento de padrão mundial, que coloca a nossa cidade na rota dos grandes investimentos internacionais. É um projeto que atravessou mais de uma década de disputas judiciais. Foi preciso persistência e capacidade de seguir acreditando no futuro de Maricá mesmo diante dos obstáculos. Começamos a ver sair do papel uma iniciativa capaz de transformar a economia de Maricá, gerando milhares de empregos e oportunidades para a nossa população", afirmou.