Maricá, no Rio, lança ônibus não poluente e empresa de biotecnologia no aniversário de 208 anos

Vitrine do PT em transferência de renda, cidade da Região Metropolitana do Rio focou em ações sustentáveis edit

A Prefeitura de Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, anunciou um pacote de ações de sustentabilidade e preservação do meio ambiente no dia do seu aniversário de 208 anos. Entre as novidades, o lançamento de uma empresa de biotecnologia, que vai produzir camarões e criar medicamentos a partir de plantas medicinais; a inauguração de laboratórios para monitoramento ambiental de rios e lagoas; e a apresentação do primeiro ônibus híbrido movido a combustíveis não poluentes, para futura renovação de toda a frota de transporte público da cidade.

A empresa Biotec, de biotecnologia, nasceu na quarta-feira (25) com duas entregas expressivas: a criação de camarões para consumo local/exportação e a farmacopeia – laboratórios para criação de medicamentos a partir de plantas medicinais, que começam a ser construídos no segundo semestre deste ano.

Na quinta-feira (26), foram inaugurados os laboratórios de análises do projeto Aequor, em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), para monitoramento ambiental de rios e lagoas de Maricá. Nas instalações do Projeto Aequor serão feitas análises da água, sedimentos e fauna dos corpos hídricos da cidade (lagoas, rios e canais). A iniciativa pioneira consiste no uso de micro-organismos para o tratamento de esgoto, implantado na cidade em 2021.

No mesmo dia também ocorreu a apresentação do ônibus híbrido, projeto desenvolvido pela equipe da COPPE da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em parceria com a Prefeitura de Maricá. O protótipo elétrico-etanol ficará na cidade até domingo (29/05), fazendo o “rolezinho da sustentabilidade”, com a equipe técnica da UFRJ explicando para a população, das 14h às 17h, na rodoviária de Maricá, os benefícios do transporte sustentável que irá substituir a frota de ônibus Tarifa Zero da cidade, tornando-a zero carbono.

Ações de desenvolvimento

A Prefeitura lançou ainda um pacote de estímulo à inovação social e ao desenvolvimento de ciência e tecnologia, que inclui incubadora de startups e arranjos produtivos de ciência médica, alimentação e cultura. Novas tecnologias implementadas nas escolas da rede municipal de ensino foram apresentadas. Todos os professores passarão a utilizar lousas digitais e os alunos, do 4º ao 9º ano, ganharão tablets com acesso à internet. Foi firmada uma parceria com o Sebrae para oferecer cursos para empreendedores da cidade. O economista e palestrante Eduardo Moreira foi convidado para falar aos empresários maricaenses sobre "Desafios das Microempresas no Brasil", no Cine Henfil.

"É importante lembrar que toda a nossa política de governo é voltada para dar dignidade ao povo maricaense, abraçando cada pessoa em sua diversidade. Isso tem a ver com comida na mesa, moradia, educação, saúde, segurança e dinheiro no bolso. Não é à toa que batemos todos os meses recordes de criação de vagas de empregos formais. Sem fome e com educação e trabalho que nós vamos desenvolver nossa sociedade, movendo as pessoas para fazer o seu melhor", disse o prefeito Fabiano Horta.

