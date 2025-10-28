Maricá zera a fila por exames de mama no Outubro Rosa

247 - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, realizou mais de 13 mil mamografias entre janeiro e setembro de 2025 pelo Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade. O valor representou uma média de 1.400 por mês. No começo do ano, a realidade era outra: mais de duas mil mulheres aguardavam pelo exame.

O município reforçou os atendimentos neste Outubro Rosa, um movimento global que conscientiza sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, também do câncer de colo do útero.

Secretário de Saúde de Maricá, Marcelo Velho destacou a importância de um “empenho permanente de cuidar da saúde das mulheres e garantir o acesso a exames fundamentais, como a mamografia”.

“O credenciamento de serviços privados ao SUS municipal é uma medida estratégica que nos permitiu avançar com agilidade na solução da demanda reprimida, priorizando os casos mais urgentes e assegurando que nenhuma mulher fique sem atendimento. O compromisso do município é com a prevenção, o diagnóstico precoce e o cuidado integral, pilares essenciais para uma rede pública de saúde mais humanizada e eficiente", afirmou.

Moradora de Maricá, a dona de casa Sandra Yuri está em tratamento contra o câncer de colo do útero. “No começo, é muito difícil. A gente realmente leva um susto com a notícia”, desabafou.

“Mas recebi todo o acompanhamento necessário com médicos, enfermeiros e psicólogos na Unidade de Saúde da Família (USF). Além disso, o apoio da minha família, especialmente dos meus filhos e do meu marido, me dá força para enfrentar tudo isso e seguir em frente”, acrescentou ela.

Atendimento humanizado

O atendimento começa nas Unidades de Saúde da Família (USFs), onde as mulheres são acolhidas, passam pela primeira consulta e recebem o pedido médico para exames, como a mamografia, que são inseridos pela equipe de saúde no sistema da Central de Regulação, que organiza as marcações conforme a prioridade de cada caso. No caso do exame preventivo de colo de útero, a realização é na própria USF, a partir de indicação médica.

Para a médica e assessora técnica de saúde da mulher, da criança e do adolescente de Maricá, Dra. Claudia de Lima, o primeiro atendimento vai muito além da técnica.

“É essencial que as mulheres procurem as Unidades de Saúde da Família para o primeiro atendimento e recebam o acolhimento necessário desde o início do cuidado. O diagnóstico precoce é fundamental para aumentar as chances de cura e garantir o tratamento mais eficaz do câncer de mama”, pontuou.

“Isso vale também para as lesões precursoras do câncer de colo de útero. Essa integração fortalece a atenção à saúde da mulher e reafirma o comprometimento da rede de saúde municipal com a prevenção e o cuidado humanizado".

Caminhão da Saúde leva exames até os bairros

Além das unidades fixas, Maricá também aposta em ações itinerantes. Em 2025, o Caminhão da Saúde, uma unidade móvel totalmente equipada, percorreu diversos bairros e distritos, realizando exames, como mamografias, sem necessidade de agendamento.

Neste ano, foram mais de 640 exames realizados diretamente no caminhão em ações itinerantes, estacionando em uma região diferente da cidade e facilitando o acesso da população a exames que, muitas vezes, seriam adiados por falta de tempo ou deslocamento.

Prevenção em primeiro lugar

Durante o Outubro Rosa, as USFs de Maricá estão promovendo ações voltadas à saúde da mulher: exames preventivos do colo do útero sem agendamento, agenda aberta para mamografias conforme indicação médica, rodas de conversa, salas de espera temáticas e atividades educativas com foco no autocuidado e na importância da prevenção.

Para quem já enfrentou a doença, a mensagem é clara. “É muito importante estar com os exames em dia. Eu deixei de fazer o preventivo por um ano e acabei descobrindo o câncer quando já estava com sintomas evidentes”, alertou Sandra Yuri.

A autônoma Flávia Costa, de 40 anos, compartilha da mesma experiência. Ela foi diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial e hoje está curada. “Eventos como esses orientam, acolhem e encorajam outras mulheres a buscarem ajuda médica. A informação é uma grande aliada no combate ao câncer”, comentou.

“Eu descobri a doença graças à atenção aos sinais do meu corpo. Procurei ajuda médica e isso fez toda a diferença. A prevenção salva vidas. Quando a doença é diagnosticada cedo, o tratamento é mais eficaz e as chances de cura aumentam muito”, concluiu.