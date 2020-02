Marielle Franco é homenageada no carnaval de São Paulo

O último carro homenageou Marielle Franco. A frase "as minorias são a maioria" em uma faixa ao lado de símbolos da justiça questionou o tratamento desigual do sistema para pessoas negras edit

247 – A Tom Maior transformou uma frase racista em uma ode aos negros no Brasil, com o enredo chamado “É coisa de preto”. A escola foi a segunda a desfilar no primeiro dia do Grupo Especial de São Paulo, segundo informa reportagem publicada no portal G1.

Além de Marielle, as alas exaltaram personalidades negras: Wilson Simonal, Elza Soares, Carolina Maria de Jesus, Mano Brown, Madame Satã, Machado de Assis, Pixinguinha, Joaquim Barbosa e outros.

Assassinada em 2018, Marielle ainda não teve sua morte, provocada pelas milícias do Rio de Janeiro, esclarecida pelas autoridades do Rio de Janeiro.