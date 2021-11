Marília Mendonça e demais vítimas de queda de avião morreram de politraumatismo, diz médico legista

Foram detectadas várias lesões em órgãos vitais das vítimas do acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas no interior de Minas Gerais edit

247 - O médico legista do Posto Médico Legal de Caratinga (MG), Pedro Coelho, afirmou que a provável causa da morte da cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas foipolitraumatismo contuso, após o acidente aéreo no dia 5 deste mês, no interior de Minas Gerais. De acordo com o portal G1, foram detectadas várias lesões em órgãos vitais das vítimas.

O documento deve sair em até 20 dias. Na Polícia Civil e no Instituto Médico Legal em Belo Horizonte estão sendo feitas análises neurológicas e cardíacas do piloto, Geraldo Medeiros, e do copiloto, Tarciso Pessoa Viana.

"É preciso descartar ou confirmar, por exemplo, se o piloto ou copiloto passaram mal durante o voo, se tiveram ou não um mal súbito", disse o médico.

