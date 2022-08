Marina diz estar 'honrada e grata" pelo convite de ser a vice de Haddad, mas mantém candidatura a deputada federal

"Mantive a decisão de sair candidata a deputada federal, mas estou inteiramente imbuída do esforço de ajudar Haddad.Ele é de longe a melhor alternativa para São Paulo", disse edit

A ex-ministra Marina Silva (Rede) disse estar honrada e grata pelo convite de Fernando Haddad (PT) para ser a vice na chapa encabeçada por ele para disputar o governo de São Paulo, mas disse que irá manter sua candidatura a uma vaga na Câmara dos Deputados.

“Me sinto honrada e tenho gratidão pelo gesto dele ter feito a sondagem, mas há uma agenda na UTI, que é a agenda socioambiental perdida”, disse Marina ao jornal O Estado de S. Paulo.

“Mantive a decisão de sair candidata a deputada federal, mas estou inteiramente imbuída do esforço de ajudar o Fernando Haddad. Ele é de longe a melhor alternativa para São Paulo”, completou.

Questionada sobre a vaga de vice, ela afirmou que “esse é um processo que ele (Haddad) está liderando junto com os outros partidos. O perfil (do vice) será aquele compatível com o programa, mas todos nós, e ele também, gostaríamos que fosse uma mulher como vice”, disse.

