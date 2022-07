Marina recusa convite de Haddad para ser candidata a vice, diz jornalista

Apoie o 247

247 - A jornalista Ana Flor relata em seu blog no G1 que a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede) recusou o convite de Fernando Haddad para ser candidata a vice em sua chapa para o governo do Estado de São Paulo.

"Os dois tiveram uma longa conversa na casa de Haddad. Marina disse que prefere trabalhar para consolidar a Rede e, por isso, prefere ser candidata a deputada federal", escreveu a jornalista.

Marina é considerada uma "puxadora" de votos importante e capaz de ampliar as vagas do partido na Câmara dos Deputados.

Em primeiro lugar na pesquisa de intenções de voto divulgada pelo Instituto Datafolha em junho, Fernando Haddad pediu a Marina que deixe a "porta aberta", isto é, para que os dois voltem a conversar nos próximos dias.

Segundo relatos ao blog, Marina aceitou seguir conversando, mas entende que a decisão de ser candidata a deputada já está tomada.

