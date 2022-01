Marinha abre inquérito para investigar desabamento de rocha em MG

Apoie o 247

ICL

247 - A Marinha do Brasil informou neste sábado (8) que vai abrir um inquérito para investigar as causas e circunstâncias do desabamento de rocha na cidade de Capitólio , em Minas Gerais, que deixou ao menos um morto, informa a CNN Brasil.

"A Marinha do Brasil informa que tomou conhecimento de um acidente, no fim da manhã de hoje, após deslizamento de rochedo atingir embarcações que navegavam a região dos cânions, em Capitólio-MG", diz a nota divulgada pela assessoria de comunicação do Comando do 1º Distrito Naval.

A Marinha informou que a Delegacia Fluvial de Furnas deslocou imediatamente equipes de Busca e Salvamento para o local para prestar o apoio necessário às tripulações envolvidas no acidente, no transporte de feridos para a Santa Casa de Capitólio e no auxílio de outros órgãos que atuam no local.

PUBLICIDADE

De acordo com o Corpo de Bombeiros, cerca de 70 pessoas faziam turismo na região.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE





PUBLICIDADE